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Топ 5 ярких стран с незабываемыми фотографиями

Топ 5 ярких стран с незабываемыми фотографиями
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Фотографии этих мест часто напоминают нарисованные картинки, но всю эту красоту можно увидеть своими глазами и стать главным героем фотографий для своего альбома. Руководитель турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн рассказывает, где этой зимой можно запечатлеть самые красивые места и, конечно, получить незабываемые эмоции от путешествия.

Таиланд

Если речь заходит о Таиланде, то воображение мгновенно рисует потрясающие острова, пышную зелень, ласковое солнце и теплое море. В этой стране улыбок всегда рады туристам, и это одна из причин, почему путешественники возвращаются сюда вновь и вновь. Красивые фотографии можно сделать в колоритном и неповторимом Бангкоке: красоту этого города можно увидеть с многочисленных рек и каналов, с высоты птичьего полета на Золотой горе или где-то на 80-этаже в любом баре небоскреба. Интересное место для посещения, кроме основных достопримечательностей – парк миниатюр Муанг Боран. Это эстетическое удовольствие, нереальная красота и потрясающие фотографии.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Совершенно другие, но не менее прекрасные картинки можно сделать на знаменитых островах Тайланда. Самуи, провинция Краби, знаменитая бухта на острове Пхи-Пхи Майя Бэй в Андаманском море. Нереальные цвета лагуны, скалы: райская сказка и фото гарантированы.

Маврикий

Райский остров, который называют Эдемом в миниатюре. Удобно расположившись в водах Индийского океана, он утопает в изумрудной зелени и поражает своей уникальной тропической природой. Здесь каждый путешественник может найти что-то на свой вкус – и экстремальные развлечения, и умиротворенный отдых вдали от суеты. Самым ярким событием будет путешествие на вертолете над островом. Активное подводное течение создает невероятную иллюзию подводных водопадов. Фото с высоты птичьего полета будут просто фантастические.

Фото: Doukdouk/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Фото: Doukdouk/imagebroker.com//www.globallookpress.com

Маврикий уже не так далек, как кажется, поскольку совсем недавно появились прямые рейсы Аэрофлота, и посетить это потрясающее место стало гораздо проще.

Мальдивы

Говорят, что в этом удивительном месте даже скептики превращаются в романтиков. То, что вчера было красивой картинкой, вдруг становится явью. Белоснежный песок, лазурная вода, пальмы с раскидистыми листьями, под которыми можно провести весь день. Сочетание уединенности, отличного сервиса и нетронутой цивилизацией красоты. Если поселиться в вилле с прозрачным полом рядом с океаном, можно наблюдать за морскими обитателями и красотой коралловых садов.

Фото: Rosseforp/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Rosseforp/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Как проводить здесь время, каждый решает сам. Можно "тюленить" на райском пляже или активно проводить время в океанских просторах. Фото на память будут такими же потрясающими, как и отдых.

Куба

Невероятно колоритная страна с колониальной архитектурой, голубыми водами Карибского бассейна и круглогодичным солнцем. Чтобы впитать атмосферу и самобытность острова, не придется сильно стараться – остров похож на картинку, нужно лишь гулять, находить места для фотосъемок, надевать яркие костюмы, кататься на ретро-автомобилях, погружаться в латиноамериканские танцы.

Фото: hutchison/www.globallookpress.com
Фото: hutchison/www.globallookpress.com

Здесь любой турист сможет изучить подводный мир, научиться делать кубинские сигары и понырять с маской на знаменитом пляже Coral beach.

ОАЭ

Еще одна самобытная страна, где туристов ждут полеты на воздушном шаре, бары в Дубаи с панорамными видами на город, бескрайние пустыни, Персидский залив и множество небанальных развлечений. Каждый день, проведенный в этой стране будущего, может быть наполнен новыми яркими красками и фантастическими фотографиями на память.

Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/www.globallookpress.com
Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/www.globallookpress.com

Если захочется чего-то особенного, можно отправиться на ночевку в пустыне, чтобы увидеть бескрайнее звездное небо. И, конечно, фотоотчет не будет полным, если не подняться на знаменитый Бурдж-Халифа, чтобы запечатлеть город с высоты птичьего полета. А получить карточки под названием “мы из будущего” можно в Музее будущего, который уже получил статус самого красивого музея в мире. Еще одно яркое место и символ Дубая – Золотая Рамка. Это смотровая площадка, куда можно подняться на скоростном лифте, а также небольшой музей, где соединилось прошлое, настоящее и будущее города.

6 января 2024, 03:27
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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