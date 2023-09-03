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Воскресенье 3 сентября

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"Простите, сэр, но у вас есть лицензия?": кот притворился электриком (видео)

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Забавный ролик с пушистым красавцем покоряет YouTube. Мастера вызывали?

Кажется, на рынке труда появился интересный кандидат на должность ремонтника. И не спрашивайте, кто в доме хозяин. Однозначно, кот. С таким специалистом не страшны любые беды.

В Сети появилось видео, на котором усатый питомец притворился электриком. Усевшись на холодильник, хвостатый домосед решил проверить лампочку. И у него получилось! Когда пушистик поднялся на задние лапки и прикоснулся к цели, загорелся свет.

Смешной кот развеселил пользователей YouTube. "Сколько кошек нужно, чтобы сменить лампочку? Судя по всему, одна", "Простите, сэр, но у вас есть лицензия электрика?" — пошутили в комментариях к видео.

3 сентября 2023, 08:02
Фото: Bahnmueller/http://imagebroker.com/www.globallookpress.com
YouTube/Viralhog✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кот усыновил семью чихуахуа

Пять лет назад в доме появился котенок по кличке Ритчи
Затем в доме появился щенок чихуахуа...
Затем еще один...
И так набралось уже семь собак
Кот и собаки жили вместе...
Но постоянно враждовали...
Но несколько месяцев назад хозяйка животных решила сделать групповое фото, посадив Ритчи вместе со всеми чихуахуа - и в этот момент животные вдруг подружились
Теперь они проводят время вместе
Ритчи - отец семейства, лидер. Если пора спать, а собаки шумят, кот громко мяукает, как бы говоря им, что пора замолчать, и чихуахуа послушно идут в постель

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