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Пришедший к людям медведь пуститься наутек при виде большого кота – видео

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Коты умеют наводить страх на тех, кто в разы крупнее их.

Удивительная история произошла в американском городке Торнтон (штат Нью-Гэмпши). В центре истории отважный мейн-кун по кличке Бруно. Кот, увидев медведя в своем дворе, решил прогнать незваного гостя. Мелкий хищник побежал в сторону косолапого, а тот от страха быть исцарапанным пустился наутек.

Гонящийся за медведем кот попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, мейн-кун, выгнав большого зверя, продолжил за ним бежать, видимо, для того, чтобы тот напрочь забыл обратную дорогу.

Стоит отметить, что и сам кот не из мелких. Мейн-куны отличаются внушительными размерами. Вес Бруно, кстати, составляет примерно восемь килограммов, что может говорить о его молодом возрасте. Коты этой породы обычно растут до трех лет. К этому возрасту они весят примерно 10-12 килограммов.

21 августа 2023, 08:00
Фото: N. Eckelt/blickwinkel/www.globallookpress.com
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