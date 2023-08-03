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"Как мило!": кот решил подружиться с оленем (видео)

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Маленький пушистик проявил интерес к лесному жителю, который его понюхал.

Два рыжих представителя фауны встретились на зеленой травке. Парнокопытное животное приглянулось хвостатому красавцу. Кот проявил инициативу при знакомстве с оленем. Осторожными прыжками он приблизился к нему, как вдруг визави пошел навстречу.

Похоже, усатый очень хотел подружиться с лесным обитателем, раз проявил смелость. Однако взаимный интерес оленя отпугнул пушистика — кот наскоро отбежал в сторону, когда его решили понюхать.

Видео с животными опубликовали на Youtube. Ролик показался забавным пользователям Сети. В комментариях появилось множество положительных реакций. "Как мило!", "Очень интересно, кто это маленький с нетерпением хвостом! А это кто такой большой с интересными ушами!", "Кот подумал, что это зеркало", "О! Это же по сказке Бажова! Серебряное копытце и кошка Муренка!" — написали люди.

3 августа 2023, 00:03
Фото: Winfried Sch?fer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Youtube/ViralHog✓ Надежный источник

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Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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