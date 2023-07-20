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Бобры затеяли драку в заповеднике – видео

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Обычно бобры ведут себя мирно.

Забавные кадры удалось снять сотрудникам государственного заповедника "Нургуш" в Кировской области. На видео попали двое бобров, которые затеяли драку прямо в воде.

Сотрудники заповедника уточнили, что обычно бобры ведут себя миролюбиво, однако иногда у них случаются стычки из-за территории. Скорее всего одно животное посягнуло на участок второго.

На кадрах видно, как бобер с палкой в зубах мирно проплывает по водоему. В какой-то момент на него нападает сородич, который изначально тоже мирно плавал на одном месте.

20 июля 2023, 04:23
Фото: Serguei Fomine / Russian Look / www.globallookpress.com
Кировская правда✓ Надежный источник

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