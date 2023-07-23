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Романтическое свидание лебедей сняли на видео

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В Германии лебедя спасли от истощения.

В Сети набирают популярность впечатляющие кадры из Германии. На одном из озер лебеди устроили романтическое свидание после длительной разлуки.

Как известно, лебеди – социально моногамные птицы, то есть партнеры сильно привязываются друг к другу. Очевидно, аналогичная судьба была и у двух белых лебедей из видео.

Автор ролика рассказал, что одна из птиц была истощена настолько, что даже не воспринимала своего партера. Лебедя пришлось выловить и отправить на лечение в заповедник.

Через две недели вылеченного обитателя озера вернули на родное место. Его "вторая половинка" отреагировала моментально. Лебеди сразу же подплыли друг другу и начали миловаться.

23 июля 2023, 02:34
Фото: Roman Denisov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Французский щетинозуб. Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Бобры. Фото: Heinz Hudelist/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Австралийский короткохвостый сцинк. Фото: Horst Mahr/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Лебеди. Фото: Katrin Requadt/dpa/www.globallookpress.com

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