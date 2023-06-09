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Кому-то можно позавидовать: как видят мир животные и птицы (видео)

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Зрение птиц и животных отличается от человеческого. В некоторых случаях люди проигрывают братьям меньшим.

В Сети появилось видео, благодаря которому зрители смогли посмотреть на мир глазами животных и птиц. Автор ролика предоставил очень любопытные факты о братьях наших меньших. К слову, у некоторых зрительное восприятие превосходит человеческое.

К примеру, голубь способен видеть мельчайшие детали. Так что, ему не составит труда разглядеть трещину в тротуаре с высоты птичьего полета. Их зрение в два раза лучше чем у человека, а поле зрения составляет 340 градусов. Рыбы тоже способны видеть мир вокруг, благодаря более сферическому хрусталику. И, в отличии от голубей, они могут различать цвета.

Собственно, это и есть братья наши меньшие, которым можно позавидовать. Кошки не различают коричневые, желтые и синие оттенки, а собаки – красные и оранжевые. Коровы не могут смотреть происходящее за спиной из-за панорамного зрения, а у лошадей есть слепая зона перед мордой из-за расположения глаз.

9 июня 2023, 02:05
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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