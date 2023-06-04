Дружба теленка с лошадью умилила Сеть (видео)

54-летняя Буланова вышла замуж Тесты Галкин* остался иноагентом по решению суда Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Суббота 3 июня

02:17Дружба теленка с лошадью умилила Сеть (видео) 00:01Троица: приметы и традиции в светлый праздник 4 июня 22:04Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна 21:00Телезрители обрпушились с критикой на шоу "Голос" из-за победы протеже Полины Гагариной 20:08Виторган дал секретный рецепт жареной картошки: Любимое блюдо 18:00На грани развода: Анна Седокова не может найти с мужем общий язык 17:00Одинокая жизнь: как проводила последние дни Елизавета II перед кончиной 16:43Наташа Королева рассказала о первом гонораре в своей жизни: потратила на импортные вещи 15:20Решетова подверглась нападкам из-за своего внешнего вида 13:40"Меня ничего не останавливает": 56-летняя Литвинова показала стильный кадр 13:12Стилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой 13:00Пелагея поразила всех своим новым образом после детокса 12:32Отец Филиппа Киркорова отметил 91-летие 12:00Источник сообщил о нежелании Пугачевой продавать семейный замок в деревне Грязь 11:00Наталья Бочкарева раскрыла тайну имени своего младшего сына 10:00Врач предупредила россиян о вреде сосисок и колбасы 09:20Как легко и быстро отказаться от сладкого? Совет эндокринолога 08:00Как защитить детей: 6 правил для родителей 06:04Поддержат в творчестве и развитии бизнеса: как кольца привлекут в жизнь удачу 04:13Эстетист, косметолог или дерматолог? Выбираем правильного специалиста 02:18Анестезиолог рассказал, как поднимать тяжести и не сорвать спину 00:05Виртуальная зависимость: как привить ребенку здоровое отношение к интернету? 22:28Хотели убить: Разин сообщил о спланированном покушении 21:38Отпуск в Арктике: чем туристов привлекает Русский Север 21:30Может спасти жизнь: почему светоотражатель незаменим в дождливые вечера 21:08Буланова шокировала грустным видом на собственной свадьбе 20:30Солнцев влез в драку на съемках рекламы 20:00Не Матвеев: Боярская показала любимого мужчину 19:17Лицо стало старше: что натворила с собой Сара Джессика Паркер 18:40"Оргазм помогает жить дольше": врач Соловьев поделился научным открытием 18:20Сможет ли Роман Костомаров вернуться на лед? Таролог бьет тревогу 18:00Дорогая машина и экзотический тур: Алена Кравец похвасталась подарками в день рождения 17:40"В праве ли мы осуждать?": в отношениях Джигурды с женой есть загвоздка 17:20Как отказ снять статус иноагента повлияет на жизнь Пугачевой и Галкина* 16:59Жена рассказала о состоянии Никиты Михалкова 16:40Диетолог предупредил дочь Агутина об опасных последствиях 16:20"Не афиширую личную жизнь": Бородина прокомментировала информацию о новом романе 16:00Юрист предупредил россиян о новой схеме мошенничества в сфере ЖКХ 15:40Краснодар лучше всего обеспечен жильем 15:20Куда сходить в Москве: афиша с 3 по 11 июня 15:20"Какие чудесные!": Зудина показала архивный снимок с Табаковым 15:00"Первый выпускной": Орбакайте поздравила дочь с важным событием 14:40Ипотека с низким первым взносом подорожает 14:20Алферова осудила Васильеву за слова о домогательствах на работе 14:00Татьяна Буланова подтвердила новости о своей свадьбе 13:40Как 83-летнему Аль Пачино удается поддерживать мужское здоровье 13:20Озвучена примерная стоимость роскошного юбилея Наташи Королевой 13:00Очень талантлив: сын Киркорова создал модную коллекцию 12:40Дочь рассказала о состоянии больного деменцией Брюса Уиллиса 12:20Наталья Бочкарева раскрыла пол третьего ребенка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Дружба теленка с лошадью умилила Сеть (видео)

75

В Сети набирает популярность умилительное видео, на кадрах которого разыгрывается настоящая драма.

Теленок по кличке Винстон жил на ферме в США и отчаянно хотел найти себе друга. Однако ни козы, ни свиньи, ни лошади не приняли его, что сильно его расстроило. Так продолжалось до тех пор, пока теленок не встретил кого-то, кто так же сильно нуждался в друге! И это была лошадь по кличке Ронни.

Лошадь так же одиноко бродила по загону и даже иногда подвергалась нападкам других животных, которые не воспринимали ее. Когда Винстон подошел к Ронни, это была любовь с первого взгляда.

"О, Уинстон. Какое удивительно любящее разумное существо! Независимо от того, сколько отказов он перенес, этого очаровательного маленького бычка это никогда не останавливало. Он никогда не отказывался от любви, просто продолжал свои поиски, день за днем", – написали в комментариях восхищенные пользователи.

4 июня 2023, 02:17
Теленок. Фото: скриншот с видео
YouTube• Требует проверки

Фоторепортаж

7 добрых историй о любви к 14 февраля

Фото: соцсети
Фото: arcadia.frl
Фото: соцсети
Фото: соцсети

Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами

Happy Happy Happy и не только: почему Сеть заполонили ролики с котами
Последние месяцы на просторах Интернета завирусились ролики с танцующими котами. Рассказываем, кто они такие и откуда взялись. Весна 2023 года оказалась неожиданно богата на новые видео-мемы.

Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу

Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу
Весть о смертельном происшествии прогремела на всю Россию. 30 мая в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время проведения спортивного мероприятия.

Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео)

Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео)
Звездная блондинка Лера Кудрявцева опубликовала кадры с милым питомцем. Известная российская актриса и телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиков забавным видео.

Большая редкость: ученые сняли на видео защитный шар кальмара на дне океана

Большая редкость: ученые сняли на видео защитный шар кальмара на дне океана
Ученым крайне редко удается запечатлеть на камеру удивительное природное явление. В Сети появились редкие кадры.

Огромный паук поймал рыбу и съел ее на глазах у эколога – видео

Огромный паук поймал рыбу и съел ее на глазах у эколога – видео
Удивительный природный феномен попал в объектив камеры. В Южной Америке на реке Суринам крупный паук изловил и съел крупную рыбу.

Выбор читателей

02/06ПтнБуланова шокировала грустным видом на собственной свадьбе 02/06ПтнКак отказ снять статус иноагента повлияет на жизнь Пугачевой и Галкина* 02/06ПтнСможет ли Роман Костомаров вернуться на лед? Таролог бьет тревогу 02/06ПтнРаби Азриэль: в седобородом равине из синагоги не сразу узнали качка Шифрина 02/06ПтнЖена рассказала о состоянии Никиты Михалкова 02/06Птн"В праве ли мы осуждать?": в отношениях Джигурды с женой есть загвоздка