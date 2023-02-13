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Понедельник 13 февраля

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7 добрых историй о любви к 14 февраля

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Евгений Абрамкин

Евгений Абрамкин

 Веду канал DOBROTA.MEDIA в Телеграме: пишу о добрых историях и хороших людях, занимаюсь благотворительностью. Начинал путь в журналистике с "Дней.ру" и до сих пор люблю их всем сердцем.

В День святого Валентина читаем о любви.

День святого Валентина — отличный повод порассуждать о разных проявлениях любви: ведь это не только чувства к близким, но и забота о природе, поддержка знакомых и друзей, даже уход за самим собой. В тематической подборке к 14 февраля — семь историй из DOBROTA.MEDIA о самой разной любви.

О любви к животным

Велосипедист-путешественник приютил брошенного котенка — теперь он колесит по миру с другом

Фото: соцсети

Дин Николсон начал путешествие в Шотландии. Он проехал в одиночку на велосипеде почти всю Европу. Судьбоносная встреча ждала его в Боснии.

"Я поднимался на холм и услышал мяуканье, полное отчаяния. Остановился, увидел котенка, взял его, и с тех пор мы не расставались. Это крошечное, милое существо было совсем одиноко в этой глуши!"

Он назвал кошку Нала. С тех пор они путешествуют вместе — на их счету уже 30 стран!

О любви к природе

В Нидерландах волонтеры вырастили ходячий лес — в городе стало тише и уютнее

Фото: arcadia.frl

В Леувардене добровольцы летом 2022 года передвигали с места на место 1000 деревьев, высаженных в ящики, и создавали на несколько недель на месте пустырей, унылых трущоб и каменных джунглей уютные парки.

Авторы проекта хотели показать, что светлое, "зеленое" будущее все еще возможно, если мыслить нестандартно. Передвижной лес помог очистить воздух, снизить температуру и уровень шума, создать спокойную атмосферу.

Местные жители были в восторге: новые ящики с деревьями стали появляться у отелей и кафе, кто-то даже начал ставить их в храме! Теперь в барах города разливают пиво, часть суммы от продажи которого уходит на программу по восстановлению лесов.

О любви к дедушкам и бабушкам

О любви к людям

Блогер рассказал о бездомном продавце кокосов — волонтеры дали ему крышу над головой, купили машину и обеспечили пенсию

Фото: соцсети

История пожилого Лоренцо стала популярна в "Тиктоке". Он оказался героем видео блогера Аарона Мерфи, основателя благотворительного фонда, цель которого — помогать бедным.

Лоренцо рассказал, что он, как и многие уличные торговцы в Эквадоре, не может обеспечить себя и свою семью жильем и еле сводит концы с концами: за день ему редко удается заработать больше 10 долларов. Продавец кокосов добавил, что тяжелое положение не мешает ему радоваться жизни, ведь счастье, по его словам, есть внутри каждого.

Лоренцо так вдохновил блогера, что тот решил ему помочь. Аарон открыл сбор средств на покупку жилья для него: люди пожертвовали больше 80 тысяч долларов.

Блогер позвал местных волонтеров, и вместе они построили дом для торговца кокосами. Денег оказалось так много, что хватило и на жилье, и на новенький грузовик, а оставшуюся сумму Лоренцо выдали наличными — на безбедную старость!

О любви к самым близким

Эдди месяц ходил с кольцом, но не мог решиться сделать предложение девушке Келли. Он понял, что из этого получится интересная история и стал фотографировать кольцо рядом с любимой, пока она не видит

Фото: соцсети

"Идея была в том, чтобы сделать как можно больше снимков в самых смелых сценариях, пока я не найду идеальный момент. Или меня не поймают", — рассказал Эдди.

Предложение он в итоге сделал на пляже во время "поиска" ракушек для домашней коллекции!

О любви к себе

Появились две новые и важные причины относиться с добротой к самому себе

Первая — результаты исследования психологов из университета Дрекселя. Они доказали, что умение относиться с пониманием к своим слабостям и прощать себя за ошибки помогает куда лучше, чем жесткая самокритика. Ученые рекомендуют в следующий раз, когда у вас что-то не получится, спросить себя "Как я стал лучше из-за этого?" вместо "Почему у меня вечно ничего не выходит?"

Вторая — научная работа группы специалистов из США. Психологи выяснили: люди, которые относятся к себе с добротой и любовью, гораздо ярче переживают все хорошие моменты — они знают, что заслужили эти положительные эмоции, и получают от них максимум.

О любви к своей работе

13 февраля 2023, 19:20
Фото: Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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