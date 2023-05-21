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Суббота 20 мая

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Четырехлапое существо попало на камеру в темноте – видео

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На просторах Интернета опубликовали странный ролик. На видео с трудом можно разобрать, что за нечто пробежало перед автомобилем.

В Сети появились пугающие кадры, снятые на камеру видеорегистратора в автомобиле. На ролике видно, как по ночной трассе в районе Чертовиц пробегает с трудом различимое четырехлапое существо. С первого раза сложно понять, кто именно проскользнул перед движущимися машинами.

Автор ролика объяснил, что неизвестным животным оказалась косуля. Зверек выбежал на проезжую часть в опасный момент, но, к счастью, не пострадал. Водитель вовремя заметил животное, и оно успело убежать в лес.

"Будьте осторожнее на дорогах, особенно в темное время суток", – предупредил автор ролика.

21 мая 2023, 02:03
Фото: Vasiliy Klimov/Russian Look/www.globallookpress.com
Блокнот Воронеж✓ Надежный источник

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