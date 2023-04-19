"Век воли не видать": как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами

Приют "Дом Айболита" спасает покалеченные жизни диких животных, которые столкнулись с вопиющей жестокостью.

Сколько душ погубили ослепленные алчностью браконьеры, беспощадные охотники и безалаберные водители? Не счесть. Немногим из пострадавших птиц и зверей удалось выкарабкаться. Сбитый на дороге олень, пойманный в капкан заяц и выброшенный на свалку экзотический питомец — это дело рук человеческих, которым от крови уже не отмыться.

Даже диким животным не чуждо сострадание в отличие от людей, которые подстреливают отложившую яйца утку или маленького лисенка. Иногда планы бессердечных убийц рушатся, благодаря зоозащитникам. Ветеринары пытаются вылечить измученных подопечных, и если удача им улыбается, то диких представителей фауны отправляют на реабилитацию в центры помощи.

Один из них — приют "Дом Айболита" в Жигулевске при национальном парке "Самарская Лука". Там зверям и птицам пытаются продлить жизнь, но зачастую без надежды вернуться в прежнюю среду обитания.

Спасенных воспитанников содержат за решетками в вольерах. Как говорится, "век воли не видать". Но после встреч с охотниками и прочими извергами эти животные уже не способны существовать в дикой природе, а забота сотрудников приюта — их единственный шанс уцелеть.





На территории есть музей, куда водят на экскурсию детей, чтобы они не повторяли варварских ошибок старших. Помимо интерактивных и познавательных экспонатов, экспозиция знакомит с лесными ловушками, которые изъяли у живодеров. Даже взрослых эти железные орудия убийств пробирают до мурашек, а острые зубья капканов впиваются в самое сердце.

Благодаря "Самарской Луке" и "Дому Айболита", к людям приходит осознание, что носят натуральную кожу и мех всегда ценой смерти. Может, вы тоже забыли об этом? Оставленный человеком мусор в лесу проглотит милый зверек и будет страдать до последнего вздоха. А в брошенной на берегу рыболовной сетке запутаются ежики и никогда не выберутся.

Хотите полакомиться рыбкой? Непременно стоит взглянуть на острые шипы и вилы-остроги, которыми рыбаки насмерть протыкают добычу ради ужина. Авось аппетит пропадет. Кто знает, может быть, в следующей жизни рыбак и рыба поменяются местами.

Лебедь с ампутированным крылом, 18-летний волк Кузя и молодой волк Дунай, лисы Лиза и Алиса, разнообразные птицы семейства Ястребиных и многие другие дикие животные приюта "Дом Айболита" — настоящие везунчики, раз попали в добрые руки.

У них нет других вариантов для проживания в отличие от одомашненных зверей, которые оказались не нужны владельцам и тоже попали в этот приют. Например, белка Дегу или Чилийская белка по имени Степан. Милейший травоядный грызун сидит в клетке и с нетерпением ждет надежного хозяина, чтобы разделить с ним любовь. Приглядитесь: может быть, это вы?

Очаровательный енот-полоскун Марик скучает. Где-то ходит будущий лучший друг пушистика, который возьмет его в свою семью, обеспечит пропитанием и совместным досугом. Подумайте, может, это чудо ваше?

Хищный собрат Марика, енот Макс, вовсю рвется из вольера. С ним вам никогда не будет одиноко, а еще он никогда не предаст и будет благодарным. Макс уже на чемоданах, берете любить и жаловать?

Приют "Дом Айболита" государственный, поэтому во многом комфорт местных зверей и птиц зависит от спонсоров. Есть пострадавшие дикие животные, которые могли бы найти в нем пристанище, но инфраструктура не позволяет. Некоторые вольеры стоят уже по 13 лет и требуют обновления.

Внести вклад в развитие зооцентра, сделать его мохнатый и пернатый контингент намного счастливее могут все желающие. Предложить свою помощь можно через контакты национального парка "Самарская Лука".