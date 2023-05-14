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Суббота 13 мая

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Брошенная на произвол судьбы собака с щенками обрела новый кров – видео

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Молодая мать и целый выводок щенков спаслись от гибели.

Очередное видео о спасении беззащитных животных опубликовали зоозащитники с Youtube канала The Dodo. На этот раз спасена оказалась молодая ощенившаяся собака, которую прежний владелец выбросил на обочину дороги.

Притормозивший у края асфальта мужчина не поверил своим глазам: красивейшая собака лежала рядом с коробкой, из которой раздавался писк. То были 5 щенков, которых кто то оставил у леса без воды и пищи.

Завоевав доверие мамы, зоозащитник аккуратно проверил ее детенышей, поцеловав каждого из них в макушку. Затем он бережно подхватил на руки все семейство и усадил их в машину. На всякий случай мужчина вернулся и проверил, что забрал всех малышей.

Таким образом, брошенная на произвол судьбы собака с щенками обрела новый кров. Пусть и временный, но у семьи появилась своя лежанка, а также миска с едой и человек, кто сможет одарить ее заботой, а не безразличием...

Следующая часть видео была записана уже спустя время после счастливого спасения. Щенки подросли, а их мама обзавелась шелковистой шерстью и выражением счастья в глазах.

Ну а напоследок осталась самая радостная новость: всю эту семью совсем скоро заберет к себе их новых хозяин. И они это, считаем, полностью заслужили.

14 мая 2023, 02:11
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Youtube, канал "The dodo"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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