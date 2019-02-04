Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад

Жительница Великобритании Энни Уиндли страдала от анорексии на протяжении пяти лет, но в конце концов нашла в себе силы, чтобы побороть болезнь. Важную роль в излечении девушки сыграл шоколад. Историю необычного выздоровления вы узнаете из фоторепортажа "Дни.ру".
"Было бы сумасшествием думать, что если я съем кусочек шоколада, то сразу наберу вес. Но в тот день, когда я его попробовала, то поняла, что употребление пищи – это не так страшно, как мне казалось", – пояснила она в интервью The Sun.
На данный момент девушка ведет блог в Instagram, на который подписано более 13 тысяч пользователей. Энни регулярно рассказывает пользователям о полезной еде.
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