Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад

Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Понедельник 4 февраля
Лента новостей
17:41
Глушаков внезапно отказался от детей и алиментов
17:32
В американском сегменте МКС прорвало туалет
17:12
Супруг Елизаветы II занялся продажей подержанных авто
17:08
Под Москвой курьера ограбили на 100 тысяч
17:02
Какая похабщина: онкобольная звезда "Дома-2" показала на фото из ванной "мокрую кисоньку"
17:02
"Единая Россия" выступила против введения штрафов для учителей
16:57
Тимошенко врезала наглецу Порошенко
16:55
В Башкирии при пожаре погиб ребенок
16:48
Вероломное предательство отца довело Децла до могилы
16:42
Увлечение соцсетями признали безопасным
16:29
iPhone за копейки: цены на гаджет резко упали
15:59
Порошенко обвинили в работе на Путина
15:52
Штрафы бесполезны: российские школьники во власти агрессивных учителей
15:47
Собчак спихнула Волочкову с лестницы
15:14
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
15:13
Свидетели рассказали про ужас последних часов жизни Децла
15:11
Сделано заявление о госперевороте на Украине
15:09
Глафира Тарханова рассказала об опухоли мозга
15:04
Ущерб – на миллиард: дом с квартирами Казарновской, Дапкунайте и Сафронова рухнул после пожара
14:53
"Любим, помним": страшная трагедия не отпускает Татьяну Тарасову
14:51
Бесстрашная Дапкунайте бросилась помогать паникующим из-за ЧП москвичам
14:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 февраля 2019 года
14:16
Эгоистичная Маркл удивила великодушным поступком
14:16
Захарова влепила пощечину лжецу Макрону
14:01
Будут переносить: неожиданный поворот в судьбе Крымского моста
13:59
Пьяный житель Архангельска по ошибке убил приятеля
13:51
В музеи стали пускать по ключам от отеля
13:50
Барановская откровенно о воссоединении с Аршавиным
13:31
Трамп толкает мир к третьей мировой
13:26
"Очень хотим внуков!": Наташа Королева ищет девочку
13:19
Последствия жуткого пожара в "звездном" доме попали на видео
13:12
"Тренируюсь жить по-новому": трудоголик Фадеев потерял ухо
13:00
Чем опасно "позитивное мышление"
12:58
Покинувшая Россию Бузова растаяла от счастья
12:56
В московском метро на рельсы упал человек
12:54
Тяжелобольной Добронравов не может работать
12:47
Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
12:46
Предавший Путина Лукашенко нашел нового союзника
12:27
Возле мертвого Децла нашли кучу шприцев
12:10
Рецепт апельсинового пирога
12:10
"Шансов нет": тяжелобольному Порошенко вынесли страшный вердикт
12:00
Затравленная Летучая ответила на жесткие выпады
11:57
Раздевший Пугачеву Васильев возмутил лицемерием
11:49
Россияне потеряли Дапкунайте после смертоносного пожара в ее доме
11:30
Глюк'oZa взорвалась из-за возмутительной пляски на костях
11:23
Муж актрисы Архаровой нелепо оправдался за свое исчезновение
11:20
Бесстыжая Волочкова задрала юбку перед камерой
11:05
Лобода сделала важное заявление о переменах в жизни
10:53
Стиль и доступность: Alcatel 5V на российском рынке
10:53
Назван самый эффективный способ профилактики рака
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Просто средство": как Собчак использовала режиссера Богомолова
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Хотел инсценировать смерть: трагический уход Децла вызвал вопросы
"Считаю делом позорным": Виторган взбесился после слов Собчак о разводе
"Случился сердечный приступ": вопящая Акиньшина ринулась в клинику
"Бездарный фанерный концерт": Пугачеву призывают отказаться от подаренных миллионов
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Фев. 4, 2019
просмотры: 123

Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад

567

Жительница Великобритании Энни Уиндли страдала от анорексии на протяжении пяти лет, но в конце концов нашла в себе силы, чтобы побороть болезнь. Важную роль в излечении девушки сыграл шоколад. Историю необычного выздоровления вы узнаете из фоторепортажа "Дни.ру".

"Было бы сумасшествием думать, что если я съем кусочек шоколада, то сразу наберу вес. Но в тот день, когда я его попробовала, то поняла, что употребление пищи – это не так страшно, как мне казалось", – пояснила она в интервью The Sun.

На данный момент девушка ведет блог в Instagram, на который подписано более 13 тысяч пользователей. Энни регулярно рассказывает пользователям о полезной еде. 

поделиться

комментарии

Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель

Пышка в пикантном наряде покорила обывателей

567

Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон

Спортсменку сравнили с героиней "Спасателей Малибу"

567

Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом

Мужчина увлекся бодибилдингом

567

Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир

"Лучшая сцена втроем" – восьмой "Оскар" в копилке артиста

567
567
567

Откровенные снимки бритой налысо модели

Эмбер Роуз создала себе образ, от которого невозможно оторвать взгляд

567

"Британская Ким Кардашьян" сразила фанатов откровенными фото

В комментариях – одни восклицательные знаки

567
567
567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Глушаков внезапно отказался от детей и алиментов

Футболист удивил своим решением жену и адвокатов
Шоу-бизнес

Свидетели рассказали про ужас последних часов жизни Децла

Артист жаловался, что не чувствует руку

Политика

Захарова влепила пощечину лжецу Макрону
Трамп толкает мир к третьей мировой
Обезьяна с гранатой: почему Зеленский не станет президентом
Пьяница Порошенко получил страшный удар от Меркель

Шоу-бизнес

Какая похабщина: онкобольная звезда "Дома-2" показала на фото из ванной "мокрую кисоньку"
Вероломное предательство отца довело Децла до могилы
Собчак спихнула Волочкову с лестницы
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление

Проишествия

Последствия жуткого пожара в "звездном" доме попали на видео
Есть погибшие: в центре Москвы загорелся дом с квартирами Сафронова и Дапкунайте
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Ставшая качком престарелая Васильева вызвала фурор

71-летняя артистка превзошла все ожидания
Шоу-бизнес

Скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

Артист страдал от недуга
Спорт

"Любим, помним": страшная трагедия не отпускает Татьяну Тарасову

Смерть фигуриста стала для нее большим ударом
Шоу-бизнес

Барановская откровенно о воссоединении с Аршавиным

Телеведущая прокомментировала слухи

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева

Фоторепортажи

Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого

Спорт

"Любим, помним": страшная трагедия не отпускает Татьяну Тарасову
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву
Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож

Регионы

Будут переносить: неожиданный поворот в судьбе Крымского моста
7 погибших: под Калугой перевернулся автобус с детьми (Видео)
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
Призрак Аршавина терроризирует россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru