Енота-обжору поймали на воровстве – видео

Питомец похитил чипсы.

Домашний енот по кличке Оукли покорил пользователей YouTube, набрав за сутки более четырех тысяч просмотров. На видео питомец из США ворует чипсы, используя специальную тактику.

На кадрах, снятых хозяевами, видно, как обжора тащит со стола угощение, прячась за изголовьем кровати. Вероятно, енот подозревает, что у него могут отобрать чипсы, поэтому действует максимально осторожно, используя лишь лапки.

Впрочем, когда животное не находит лакомство, оно вылезает из своего укрытия, чтобы обыскать стол полностью. Не найдя чипсы, воришка сбегает с места преступления.