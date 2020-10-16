Пожарные-красавцы выставили напоказ своих мохнатых друзей

Выпуск, что примечательно, благотворительного календаря приурочен к ужасным лесным пожарам, бушевавшим в Австралии в прошлом и начале этого годов. Предполагаемый урон оценивается в миллиард животных. К счастью, многих зверей пожарным удалось спасти. "Никто не остался равнодушным, наблюдая за тем, как наша драгоценная дикая природа пытается спастись от лесных пожаров, а потеря дикой природы не поддается пониманию. Все участники Австралийского календаря пожарных решили, что в этом году все наши усилия должны быть сосредоточены на защите дикой природы Австралии", – сообщил директор календаря Дэвид Роджерс.
В результате, было выпущено шесть разных календарей, в том числе две новых версии. На снимках полуголые мускулистые красавцы-пожарные запечатлены не только со своими шлангами, но и со спасенными животными – представлены самые разные виды австралийской дикой природы, очаровательные животные-спасатели и терапевты, а также другие культовые изображения зверей.
Разумеется, не обошлось без кошечек и собачек. Поскольку пандемия коронавируса ограничила доступ ко многим спасенным животным, австралийскую публику попросили пригласить своих спасенных пушистых друзей на фотосессию, чтобы они помогли создать эти календари.
Создатели календарей особо подчеркнули, что собранные средства позволят помочь менее удачливым животным найти новый дом через спасательные организации. А кроме того издание сыграет жизненно важную роль в лечении раненых в результате недавних пожаров диких животных.
Так, например, средства из календаря на 2020 год в прошлом году помогли оплатить новое оборудование и расходные материалы, поскольку в течение почти шести месяцев доктор Майкл Пайн и его команда ветеринаров и волонтеров круглосуточно работали, чтобы спасти потоки коал, вомбатов, кенгуру и птиц.
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