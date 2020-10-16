Пожарные-красавцы выставили напоказ своих мохнатых друзей

В тираж вышел новый календарь австралийских пожарных, в которых те запечатлены не только во время своей основной деятельности, но и с результатами спасения. Речь идет о тех, кто принимал непосредственное участие в тушении пожаров, в результате было спасено множество диких животных.

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