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Вторник 25 апреля

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"Голод вынуждает": вышедшие к людям дикие хищники попали на видео

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Звери не испугались людей.

Жителям Норильска удалось снять уникальные кадры. На видео попали дикие хищники, которые не испугались выйти к людям. Лиса и росомаха мирно прогуливались около изумленных рабочих.

"Голод вынуждает выйти к людям" – прокомментировали видео подписчики городского паблика в соцсетях, где были выложены кадры. Некоторые из них удивились, что даже росомаха, обычно ведущая скрытый образ жизни, спокойно вышла к людям.

Скорее всего животные, действительно, искали пропитание в условиях тяжелых погодных условий. На кадрах видно, что территория завалена высокими сугробами снега.

25 апреля 2023, 02:09
Фото: pixabay.com
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