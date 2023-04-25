"Голод вынуждает": вышедшие к людям дикие хищники попали на видео

Звери не испугались людей.

Жителям Норильска удалось снять уникальные кадры. На видео попали дикие хищники, которые не испугались выйти к людям. Лиса и росомаха мирно прогуливались около изумленных рабочих.

"Голод вынуждает выйти к людям" – прокомментировали видео подписчики городского паблика в соцсетях, где были выложены кадры. Некоторые из них удивились, что даже росомаха, обычно ведущая скрытый образ жизни, спокойно вышла к людям.

Скорее всего животные, действительно, искали пропитание в условиях тяжелых погодных условий. На кадрах видно, что территория завалена высокими сугробами снега.