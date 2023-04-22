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Суббота 22 апреля

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Выловленное с глубины 8 километров морское чудище вызвало оторопь (видео)

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Чудище с глазами и прозрачными отростками напомнило кусок слизи.

У берегов Японии на глубине более восьми километров поймали странную и ужасающую своим видом рыбу. Морское чудище обитало в толще воды впадины Идзу-Огасавара. Животное живет именно там, так как воды впадины наиболее теплые для размножения разных вид рыб.

На видео морское чудище выглядит прозрачной и слизеобразной массой, с черными мелкими глазками и короткими отростками на голове. Кадры, снятые под водой, вызывают оторопь. Не верится, что это существо действительно обитает в океане. По данным ученых, это неизвестный вид рыбы-улитки Pseudoliparis.

22 апреля 2023, 22:07
Морское чудище. Фото: скриншот с видео
IFLScience/ YouTube• Требует проверки

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