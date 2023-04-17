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Турция: 11 необычных и пугающих вещей

Турция: 11 необычных и пугающих вещей
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Турция – страна, которая может удивить своими культурными особенностями.

В продолжение цикла о путешествиях за границей "Дни.ру" подготовили для вас подборку из 11 необычных и пугающих вещей, с которыми придется столкнуться в Турции.

Похоронные венки на праздники

Да, действительно, вместо привычных нам букетов турки на важные праздники получают и дарят венки, похожие на те, что в России ассоциируются лишь с печальными событиями. Их точно так же украшают лентой: белой или цветной на праздник, а черной на похороны. Затем венок устанавливают на высокой деревянной ноге, которая делает его еще более пугающим: от любого сквозняка конструкция падает с громким хлопком. Все дело в том, что оставляют турки такой подарок на лестнице или же вовсе у входа в подъезд: пусть все знают, что именинника можно поздравить.

Домики для кошек

На каждой улице можно увидеть фанерные домики – своеобразные кошачьи общежития, которые не очень-то любимы хвостатыми. Вместо этого они предпочитают найти себе хозяина на пол-ставки: чтобы пообниматься, покушать, а затем уйти по важным кошачьим делам.
Кроме того, на небольшом расстоянии бывают расставлены автоматические поилки, которые наполняются автоматически. А многие магазины, особенно с товарами для животных, выставляют у входа не только воду, но и миски с кормом. Кроме того, заведения часто берут шефство над несколькими бездомными животными, которые становятся своеобразной фишкой кафе. В общем, бездомных животных здесь любят: возят к ветеринарам, стерилизуют и защищают законом.

Сок из репы вместо колы

Почти в каждом кафе в качестве напитка вам могут вместо обычного лимонада предложить шалгам – сок из красной репы. По вкусу он удивительно похож на обычный рассол, который отлично освежает после тяжелой ночи. К слову, шалгам также снимет похмельный синдром, а также зарядит витаминами и поможет блюдам из мяса лучше перевариться.

Кнопка для заказа такси

Магия, которая работает. Маленькие желтые коробочки развешены по столбам и деревьям, причем ни одного провода к ним не ведет: сверху торчит лишь маленькая антенна. После нажатия кнопки включается великий турецкий рандом: либо же такси приедет через 3-5 минут с ближайшей станции, либо же придется идти пешком… До следующей кнопки, чтобы вновь попробовать воплотить в жизнь магию.

Ракы

Даже крепкие напитки в Турции особенные – любым зарубежным аналогам они предпочтут свою анисовую "горькую". Градусов в ней столько, что смешивают ее турки с ледяной водой. В результате получается нечто бело-мутное, очень похожее на то, что ставили на стол в "Деревне дураков". Что же до вкуса – сильный анисовый удар создает впечатление, что на стол подали лекарство от очень страшной болезни. К слову, редакция "Дни.ру" выступает против чрезмерного употребления алкоголя, это опасно.

Антракт в кинотеатре

Представьте, что в самой середине сеанса фильм резко обрывается, а над головой безжалостно включается яркий свет. Ощущение ловишь такое, что тебе 12, а в комнату, где ты с друзьями собрался на компьютерную игру, ворвалась бабушка и включила свет.
Через десять минут свет, как ни в чем не бывало, гаснет, а фильм продолжается.
Как объясняют местные, перерыв нужен для того, чтобы все желающие могли посетить уборную или устроить перекур. Ведь смолят тут будто 3/4 населения, хотя курение и вредит здоровью.

Бочки с водой на крышАХ

Если вы хоть раз были в Турции, то вы, наверняка, задавались вопросом: что за конструкции установлены на крышах многих домов? Это солнечные батареи, которые подключены к бочкам. Поступающая в них холодная вода нагревается, а затем поступает в душ. Что же до смесителей – в них, увы, только холодная вода. Как и в душевой лейке, впрочем, в пасмурный день.

Крикуны с тележками

С раннего утра по улицам ходят мужчины с тележками: одни собирают вторсырье и металлолом, другие же везут гору турецких бубликов с кунжутом – симитов, ради которых стоит пренебречь любой диетой. К слову, от симитов не получится скрыться даже на пляже: продавцы пройдут мимо вас несколько раз – чтобы точно была возможность передумать. Как и не ускользнут на пляже крики "Кукуруза!" на ломаном русском.

А продолжат список исключительно кулинарные особенности Турции.

Кокореч

Блюдо, которое точно напугает неподготовленного туриста. Представляет оно собой традиционное турецкое блюдо, приготавливаемое из органов овцы или козы, обычно из кишечника или других внутренностей, с добавлением различных специй и приправ. Кокореч является популярной уличной едой в Турции, поэтому продается на каждом углу и любим многими местными. Подается в хлебной лепешке с овощами и соусами. Почти как бургер. Почти…

Чи кефте

На первый взгляд это спрессованные в ладони комочки говяжьего фарша, который подают на листе капусты или салата. Раньше так и было, но теперь, когда санитарно-гигиенические нормы в Турции стали гораздо строже, вместо них подают вегетарианскую версию, сделанную из запаренного в кипятке булгура. У этого сытного блюда много фанатов, а отведать его в Турции можно буквально на каждом углу.

Келле паша и ишкембе

Завершат это список супы под названием келле паша и ишкембе. Первый представляет собой густой навар из ног и черепа ягненка, который по крепости похож на холодец. Второй же суп готовится из говяжьей требухи. Стоит отметить, что вкус ишкембе может быть специфичным и не всем по вкусу. Впрочем, не каждый житель Турции является его фанатом.
К слову, несмотря на состав, который неискушенного европейца может испугать, обоим супам приписывают способность поставить человека на ноги после тяжелой ночи, а также избавить от симптомов простуды.
17 апреля 2023, 08:40
Измир, Турция. Фото: Walter Bibikow / Danita Delimont / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Telegram / olgaorlova131177
Фото: Telegram / the_yana_poplavskaya
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Фото: instagram.com (организация запрещена на территории РФ) / leratv

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