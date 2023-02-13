Шок! Бездомная кошка скрыла большой секрет от новой хозяйки

Поведение кошки казалось странным.

На ютуб-канале The Dodo появилось видео, в котором англоговорящая женщина рассказала забавную историю. Она взяла с улицы взрослую кошку, которая очень долго не могла найти общий язык с другими питомцами, проживающими в квартире. При этом бездомный зверь был очень ласковым с людьми. Такое поведение женщине показалось удивительным.

Позже выяснилось, что кошка скрыла от новой хозяйки большой секрет. Женщина испытала легкий шок. Самка была беременна и вскоре окотилась. Судя по видео, на свет появились четыре котенка. Оставить их женщина не могла, поэтому отдала маленьких зверят в приют.