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Пятница 6 октября

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Отец с сыном спасли попавшего в беду оленя – видео

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В Сети распространилась публикация, как семья спасает животное, которое не могло выбраться из водоема

Одним из милейших животных в мире являются олени. Они обитают в различных частях мира и приспособленны к абсолютно разным климатическим условиям. Примечательно, что у самцов этого вида животных есть рога, которые они используют для сражений и демонстрации своей силы перед самками и конкурентами. Кроме того, они известны своей способностью быстро бегать и прыгать, а также плавать.

Правда, на днях в Сети распространилось видео, на котором один из семейства парнокопытных попал в беду. По всей видимости, олень спустился к водоему, чтобы попить, но не устоял и упал в воду. Оказалось, что животное не могло выбраться из-за образовавшиеся насыпи.

Отец и сын решили спасти попавшего в беду оленя. Они схватились за рога парнокопытного и потащили его из воды. Животное не на шутку напугалось, даже начало сопротивляться. Однако через несколько минут уже стояло на своих ногах.

Ранее "Дни.ру" писали, что во время прогулки с собакой женщину начал преследовать волк.

6 октября 2023, 04:38
Олени. Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
youtube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Волк Дунай в приюте для диких животных "Дом Айболита".Фото: Екатерина Ежова
Ловушки охотников — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
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Изъятый арсенал живодеров — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Филин и могильник, хищные птицы в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
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Енот-полоскун Марик в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
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