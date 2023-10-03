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Вторник 3 октября

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Во время прогулки с собакой женщину начал преследовать волк – видео

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Хищник затеял охоту на питомца и его хозяйку

В Латвии женщина пережила ужасное событие. Во время прогулки в лесу со своим пёсиком, она и её домашнее животное стали объектом преследования хищника – волка. Как заверили эксперты, такие случаи нередки, но хищников волнует вовсе не человек, а как раз собака. Ведь привычные для нас сейчас питомцы являются добычей для них.

Видео с волком на лесной тропинке было снято в Видземе. На записи видно, как волк преследует человека по дороге. Автор публикации решил не давать комментариев по поводу произошедшего, однако она вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Следует отметить, что в подобных ситуациях люди зачастую не знают, как поступить и начинают испытывать страх перед посещением леса. Эксперт по хищникам отметил, что возможно волк ещё молодой и вовсе не хотел нападать, а просто желал познакомиться с гуляющей женщиной и её песиком.

Ранее "Дни.ру" писали, что В Лондоне состоялся посвященный королеве Елизавете II парад корги.

3 октября 2023, 06:47
Волк. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
youtube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Век воли не видать": как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами

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Лиса Лиза в приюте для диких животных &quot;Дом Айболита&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Волк Дунай в приюте для диких животных "Дом Айболита".Фото: Екатерина Ежова
Ловушки охотников — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Ловушки рыбаков — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Изъятый арсенал живодеров — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Филин и могильник, хищные птицы в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Чилийская белка Степан в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Марик в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Макс в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова

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