Во время прогулки с собакой женщину начал преследовать волк – видео

Хищник затеял охоту на питомца и его хозяйку

В Латвии женщина пережила ужасное событие. Во время прогулки в лесу со своим пёсиком, она и её домашнее животное стали объектом преследования хищника – волка. Как заверили эксперты, такие случаи нередки, но хищников волнует вовсе не человек, а как раз собака. Ведь привычные для нас сейчас питомцы являются добычей для них.

Видео с волком на лесной тропинке было снято в Видземе. На записи видно, как волк преследует человека по дороге. Автор публикации решил не давать комментариев по поводу произошедшего, однако она вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Следует отметить, что в подобных ситуациях люди зачастую не знают, как поступить и начинают испытывать страх перед посещением леса. Эксперт по хищникам отметил, что возможно волк ещё молодой и вовсе не хотел нападать, а просто желал познакомиться с гуляющей женщиной и её песиком.

Ранее "Дни.ру" писали, что В Лондоне состоялся посвященный королеве Елизавете II парад корги.