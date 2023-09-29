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Пятница 29 сентября

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Самка моржа напала на лодку с россиянами – видео

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В Сеть попало видео, как животное защищает свою территорию

Несмотря на то, что на первый взгляд моржи выглядят мило и безобидно, они нередко нападают на человека. То, что происходит на суше их мало волнует, но если вы оказались на их территории, то вам может не поздоровится.

На днях в Сети появилось видео, как самка моржа напала на лодку с россиянами. Дело в том, что туристы отправились в морское путешествие в районе Земли Франца-Иосифа. Правда, спуститься на воду у них так и не получилось. В момент, когда они начали отпускать надувную лодку, судно атаковала моржиха.

Она бивнями беспощадно протыкала борт до того момента, пока лодку не вернули обратно на катер. Как оказалось, на территории, где расположились туристы, моржиха находилась со своими детенышами. Таким образом моржиха пытались защитить себя и своих детей.

Стоит отметить, что туристы не на шутку перепугались. Никто не знал, что и ожидать от моржихи. После того, как защитница проткнула лодку, она пропала из виду, но вскоре вернулась и начала кричать на россиян. По всей видимости, так она пыталась их прогнать со своей территории.

Ранее "Дни.ру" писали, что щенок показал трюк с тыквой на голове.

29 сентября 2023, 08:00
Walrus. Hendrik Schmidt/ dpa/ www.globallookpress.com
Телеграм RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Рукастый морж" стал новым мемом

Скульптура носит название Homunculus Loxodontus - помесь насекомого и слона.
Вирусным изображение Ждуна стало после появления вот этой картинки.
Сеть моментально заполонили забавные картинки.
Ну, куда без классического образа тещи.
Типичная кондуктор.
Особенно картинка пришлась по вкусу сисадминам, которых частенько отвлекают подобными проблемами.
"Я в голос заржала с этой фотки, это прямо сотрудники нашей бухгалтерии", - пишет одна из пользовательниц.

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