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Среда 13 сентября

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"Бесстрашный!": кот в очках и шляпе устроил заплыв по воде (видео)

Мистер совершенство найден! Этот милый кот – второй Джон Леннон.

Очки с круглой оправой делают пушистика невероятно похожим на легендарного музыканта The Beatles. А соломенная шляпка добавляет шарма невозмутимой мордочке питомца. Пока другие коты лениво тянут бока, герой этого ролика устроил заплыв по воде.

Видео с обаятельным животным появилось в Сети и произвело впечатление на публику. В комментариях на YouTube питомца обсуждают люди из разных стран. "Бесстрашный!", "Кот с прекрасным характером", "Это не кот, это подводная лодка в воде", — пишут интернет-пользователи.

13 сентября 2023, 04:11
Фото: W. Layer/blickwinkel/www.globallookpress.com
YouTube/Viralhog✓ Надежный источник

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