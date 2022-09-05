Кузбассовцы встретили бегущего по трассе оленя (видео)

Удачный день выдался для жителей Кузбасса. Так, в районе Киселевска был замечен бегущий по трассе олень. Местные жители сняли животное на видео и выложили в социальную сеть "ВКонтакте".
На ролике четко видно, как олень мчится вдоль трассы по обочине. Народ предположил, что он сбежал от хозяина, поскольку на нем был заметен ошейник. Особое внимание уделили россияне внешнему виду животного. Так, его красивый светлый окрас даже позволял сделать предположение, что это северный олень.
Пользователи Сети тут же начали комментировать видео. Многих поразило, что в Киселевске можно встретить столь редкое животное.