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Глазастый красавец открыл рот перед силиконовым стволом (видео)

Красавец с удовольствием открывает рот и подставляет свои зубки.
прочитано 184 раза

В Сети набирает популярность забавное видео, на кадрах которого французскому бульдогу чистит зубы при помощи детской силиконовой насадки на палец. Видео наложено на милый трек Zou Bisou Bisou от Gillian Hills.

"Зубки чистить я люблю😀 #французскийбульдог #собака #бульдожка#собакаулыбака#животныеприколы #животныесмешные #собакадругчеловека #зубки #чистимзубы", – написал хозяин пса по кличке Жак Жак.

Подписчики пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что у них тоже был такой опыт.

"Я чуть пальца не лишилась с такой приблудой🙈🙈🙈мой пес совершенно не оценил такую щетку"; "А что если..."; "Каждый думает в меру своей испорченности"; "Какие глазищи, обожаю французиков, они просто чудо", – написали фолловеры.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Французский бульдог. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 29 августа 2022, 02:14 Источник: TikTok • Требует проверки

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