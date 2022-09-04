В Гольяново рыбаки выловили черепаху (видео)

В Сеть выложили видео из московского района Гольяново. Местные рыбаки, решив порыбачить, выловили не рыбу и не консервную банку, а настоящую черепаху. Несмотря на попытки вытащить рептилию, она смогла ускользнуть, ловко перекусив леску.
Человек, разместивший ролик, предположил, что животное просто напросто было выкинуто нерадивыми хозяевами. Однако, по словам экологов, черепаха вполне себе могла быть постоянным жителем гольяновского водоема. Так, сообщается, что эти рептилии нередко встречаются в столичных парках.