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Пьяный мужчина напал на таксиста и совершил аварию (видео)

Полиция задержала нетрезвого мужчину, который выгнал таксиста из-за руля и сел за управление сам.
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В Перми 21-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на таксиста, после чего сел за руль и спровоцировал аварию. Во время конфликта пострадавший успел обратиться в полицию, из-за чего и удалось задержать преступника.

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В региональном управлении МВД рассказали, что злоумышленник напал на водителя такси во время поездки. Он начал душить его и требовать пустить его за руль. Водитель послушал его, чтобы сохранить себе жизнь, и пересел назад. Нетрезвый мужчина не смог уехать далеко и врезался в дерево, сообщает Ura.ru.

После ДТП машина остановилась, таксист смог покинуть транспортное средство и обратился к полицейским, которые оказались неподалеку. Нетрезвый пермяк хотел скрыться с места преступления, но ему это не удалось, его задержали. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Полиция. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/. Globallookpress.com
Автор: 29 августа 2022, 14:16 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
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