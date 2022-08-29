Пьяный мужчина напал на таксиста и совершил аварию (видео)

В Перми 21-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на таксиста, после чего сел за руль и спровоцировал аварию. Во время конфликта пострадавший успел обратиться в полицию, из-за чего и удалось задержать преступника.
В региональном управлении МВД рассказали, что злоумышленник напал на водителя такси во время поездки. Он начал душить его и требовать пустить его за руль. Водитель послушал его, чтобы сохранить себе жизнь, и пересел назад. Нетрезвый мужчина не смог уехать далеко и врезался в дерево, сообщает Ura.ru.
После ДТП машина остановилась, таксист смог покинуть транспортное средство и обратился к полицейским, которые оказались неподалеку. Нетрезвый пермяк хотел скрыться с места преступления, но ему это не удалось, его задержали. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.