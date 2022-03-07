Лесной медведь влез в компанию полуголых мужиков: видео

Забавный лесной житель присоединился к компании двух спортивных мужчин, которые устроили тренировку на природе. Полуголые товарищи боксировали и делали упражнения на выносливость. Медведь же устроился рядом возле сосен и раскачивал повалившийся ствол дерева.
Произошедшее сняли на камеру и широко распространили через интернет-ресурсы. Пользователи Сети не скрыли своего восхищения от просмотра вирусного ролика, пишет Царьград. Иностранцы в комментариях написали, что видео ассоциируется у них с Россией.