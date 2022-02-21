Сестра Фриске беременна Разборки Бузовой и Бородиной Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
партнеры
Понедельник
21 февраля
Лента новостей
18:44
В Самаре водитель иномарки сбил присевших на дороге пешеходов
18:35
"Как можно влюбиться в такого?": пасынок жестко прошелся по покойному Градскому
18:18
"Я хочу крови": покинувший Моссовет Домогаров не смог молчать
18:17
Порошенко предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН
17:53
Борьба медведей со снежной стихией попала на видео
17:46
Чем закончится сериал "Серебряный волк" с Игорем Костолевским в главной роли
17:29
Голодное детство, расставание с Меньшовым и изуродованное лицо: как складывалась жизнь Алентовой
17:24
Путин назвал признание ЛНР и ДНР связанным с безопасностью в мире
17:14
Названы дата и место похорон умершего от ковида Невзорова
17:10
"Из-за денег, статуса, власти": закрутившую роман с женатым Сати Казанову облили грязью
17:01
"Утро добрым не бывает": семью Нетребко после спектакля ждало пепелище на месте дома
16:49
Звезда сериала "Во все тяжкие" потеряла память после инфаркта
16:44
"В этом году": заподозренной в беременности Тодоренко дали срок
16:37
"Воспринимал ее как материал для шоу": бывший шоумен Сивохо о рухнувшей на Зеленского политике
16:35
Лаптев день: народные приметы 22 февраля
16:14
"Когда закончится февраль": почему стоит смотреть новый сериал "России 1"
16:05
Васильева влепила пощечину страдающей жене загремевшего в психушку Николаева: Не знала, с кем связалась?
15:57
Потерявшая ребенка Фриске отправилась в приют
15:57
Ставший отцом Николаев трогательно обратился к возлюбленной: Спасибо
15:56
Боня в жуткий мороз показала голый зад
15:38
В Приморье полицейские стреляли по колесам авто для задержания пьяного водителя
15:34
Обжимающийся с горячей итальянкой бывший муж плюнул в Бородину: Пока, Ксюх!
15:28
Спикер Рады заявил о готовности Украины к военному положению
15:27
"Пошел ты на ***": Харламов публично высмеял матерящуюся Гузееву
15:18
К выпившей водки Пьехе в номер вломились азербайджанцы с интимным предложением
15:17
Аномальный спрос на квартиры в Москве: в чем причины
15:17
Сбежала за границу, устроилась нянчить детей: куда пропала Людка из фильма "Любовь и голуби"
15:09
Несостоявшаяся свекровь убеждала не обращаться к медикам избитую до полусмерти известную актрису
15:03
Пострадал от огня и пропал: Газманов не выходит на связь
14:56
Куда сходить в Москве: афиша с 21 по 28 февраля
14:54
Обвиненного в домогательствах принца Эндрю поймали на тайных встречах с больной Елизаветой II
14:53
В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях "омикрона" у детей
14:40
СМИ: зараженному коронавирусом Жириновскому может потребоваться переливание крови
14:30
Кто может претендовать на получение бесплатного жилья в России
14:22
"Гей-парад с выездом на дом": Киркоров с молодыми красавчиками завалился в дом к Бледанс
14:20
Что стало с морившей себя голодом 20 дней звездой сериала "Девушки с Макаровым"
14:11
Какие новые штрафы для автолюбителей появятся в 2022 году
13:56
"Кнопочки": сверкнувшую задорными сосками Глюкозу раздели на пляже
13:50
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем
13:49
Как пострадают россияне от наплыва беженцев с Донбасса
13:41
"Попами на бархат": Рудковскую освистали за неуместное поведение в театре
13:37
В Госдуме назвали способ вернуть переплату за коммуналку
13:24
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
13:16
Сын обокрал родную мать, а дочь даже не знает русский язык: какими выросли дети Андрейченко
13:15
Срывы и алкоголизм: как заплаканной Асмус спасти себя
13:08
Брэд Питт сделал кое-что приятное Дженнифер Энистон после воссоединения
12:58
Ученые установили способность кофе продлевать жизнь
12:47
Овдовевшая Зудина получила смачную оплеуху от Цискаридзе: Организм испытывает стресс
12:40
"Вы никогда не будете актрисой": задравшей юбку Алентовой запретили приближаться к сцене
12:21
10-летний сын спускает деньги Куликовой из "Склифосовского" в виртуальном мире
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Горько!": Барановская объявила о свадьбе с Киркоровым
"Маразм подкрался незаметно": 55-летняя Штурм вышла к людям в магазине в кружевных трусиках
Телеведущий Соловьев не сдержал слез в прямом эфире
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
Трагедия для украинского народа: Зеленский об отношениях с Россией
Беременность Фриске трагически закончилась: отец сообщил страшную новость
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Борьба медведей со снежной стихией попала на видео

В Сети появился ролик, снятый фотографом Юрием Дорошем на заснеженном склоне в Сочи. В кадре видна прогулка медведицы с медвежатами.
прочитано 185 раз

Животные столкнулись со стихией. Пользователи "Инстаграм" восхитились увиденным. На кадрах видно, как медведи, находясь на небольшом расстоянии друг от друга, пытаются карабкаться по горному склону.

"Медведица с медвежатами борется со стихией! Не то что мы, на диване лежим и критикуем вся и все!", – гласит подпись к видео. Многие фолловеры удивились тому, что это медвежье семейство не спит в это время года, как их сородичи. "Жалко... Что-то или кто-то разбудил! А еще голодно", "Бедные", – пишет пользователи соцсети.

Позже выяснилось, что кадры были сняты еще в декабре. Эксперты же напомнили, что изучать этих диких животных надо издалека, поскольку близкое наблюдение за ними опасно для жизни. По словам экологов, медведей в горах Сочи можно назвать вегетарианцами. Как правило, им хватает еды на лоне природы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Michael Weber / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 17:53 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сын обокрал родную мать, а дочь даже не знает русский язык: какими выросли дети Андрейченко

Как живут наследники актрисы
Спорт

Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем

Она заняла первое место
Шоу-бизнес

"Нам нужно расстаться": жена Ширвиндта шокировала народ откровенным признанием

Неужели развод?
Шоу-бизнес

"В синяках была, изувеченная": Федункив устроила потасовку со звездой Comedy Woman Сысоевой

Актриса лишилась работы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях "омикрона" у детей
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Более 150 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом

Спорт

Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде-2022
"Подлецы и мерзавцы": разгневанная Тарасова плюнула в членов МОК

Регионы

В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
В Нижегородской области из-за неубранного снега рухнула крыша жилого дома
Боксер из Саратова избил возлюбленную за просьбу о помощи
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+