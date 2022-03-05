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Уникальное явление попало на видео: Снежный барс приблизился к людям

Ролик очевидцам удалось снять, предположительно, на дороге между высокогорным катком "Медеу" и горнолыжным курортом Шымбулак в Алматы.
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Находившиеся в это время рядом люди запечатлели снежного барса, который спустился вниз. Ролик появился в инстаграм-аккаунте сообщества kris_p_brothers_official.

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Сюжеты Милые животные

Очевидцы наблюдали, как хищник ходит по склону горы возле дороги, а затем удаляется выше от заметивших его людей и скрывается. Пользователи соцсети восхитились редким явлением. Они посчитали свидетелей счастливчиками. "Красавчик", "Боже, вот это везение", – высказались фолловеры.

Однако многие обеспокоились тем, что барс подошел настолько близко к человеку, чего обычно не делает. Подписчики отметили, что хищник мог напасть на людей. Комментаторы предположили, что снежного барса вынудил на такой шаг голод.

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Фото: Pius Koller / http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com
Автор: 5 марта 2022, 12:26 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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