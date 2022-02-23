На Байкале от волков спасли раненого оленя: Бедняжка

Сотрудники Прибайкальского национального парка вызволили из беды очаровательное животное.

Милый изюбрь, относящийся к подвиду благородных оленей, попал в передрягу. Парнокопытное животное в погоне от волков вышло на лед и получило травму. Ноги разъехались, самостоятельно встать и продолжить путь у него не получилось.

На помощь поспешили местные обитатели. Инспекторы Берегового лесничества оценили ситуацию и оперативно отреагировали. "Вот он, бедняжка!" — раздосадованно пожалели оленя люди.

В итоге изюбря вытащили на берег с помощью веревок. Он испытал сильный стресс. По словам спасателей, животное ранено, но не очень сильно. Теперь остается ждать, когда олень поправится и здоровым вернется в лес.