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Пресс-релизы

Участники выставки кошек "Кэтсбург" установили новый рекорд России

Фото: пресс-служба
7 марта 2020 года в Москве был установлен рекорд по количеству кошек, одновременно находящихся на выставке в России. Достижение было зарегистрировано представителями Книги рекордов России на столичном котошоу "Кэтсбург", где под одной крышей удалось собрать 1251 котика более чем 50 пород.
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Установка рекорда России была приурочена к юбилею выставки, которая в 2020 году прошла в столице уже в десятый раз. "Хотим поблагодарить всех участников, посетителей, наших партнеров, экспертов, взявших на себя непростую задачу по подсчету животных, и, конечно же, самих четвероногих жителей города кошек “Кэтсбург”. Вместе мы сделали это событие по-настоящему незабываемым!" – не скрывают радости организаторы.

Впрочем, масштаб – далеко не единственное, что выделяло "Кэтсбург" среди других мероприятий схожей тематики. Не меньшего внимания заслуживал и состав участников, а также личности приглашенных гостей. На выставке присутствовали представители лучших питомников России и зарубежья, а их подопечных оценивали ведущие судьи с мировым именем, работающие по пяти фелинологическим системам: FIFE, TICA, CFA, WCF, ASC. В этом году экспертам предстояло решить непростую задачу – определить, кто станет главным победителем выставки и "Почетным гражданином города Кэтсбург". По итогам голосования золотой ключ от города достался коту по кличке Xtreme Jasper* RU (Порода: Бурма, Владелец: Сиенко Натлья).

Фото: пресс-служба

Кроме того, на выставке (впервые в ее истории) состоялась торжественная церемония вручения премии "Кот года". Ее вполне заслуженно получил кот по имени Виктор, прославившийся на весь мир после авиаперелета Москва – Владивосток. По данным "Медиалогии", кот Виктор занял первую строчку рейтинга топ-15 котиков десятилетия. О нем писали Forbes, "Ведомости", BBC, CNN, The Daily Telegraph, The New York Times, The Washington Post и многие другие издания. Вопрос о коте задали даже пресс-секретарю Президента РФ Дмитрию Пескову. Однако самым большим сюрпризом для гостей стало то, что кот Виктор присутствовал на премии лично.

Фото: пресс-служба

На волне истории с котом Виктором в рамках выставки была организована конференция, посвященная назревшей необходимости пересмотра устаревших нормативов и инструкций, касающихся пребывания питомцев на борту самолета. Сформированные в ходе встречи предложения будут направлены на рассмотрение в Минтранс.

Фото: пресс-служба

Социальное значение выставки также подчеркивали стенды приютов (многие из их подопечных нашли на "Кэтсбурге" новых любящих хозяев) и присутствие в числе гостей и участников детей с ограниченными возможностями – воспитанников ГБУ г. Москвы "Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая". Сама певица тоже приехала пообщаться с ребятами, а также выступила на главной сцене города "Кэтсбург".

Фото: пресс-служба

Сделать праздник еще более ярким помогла насыщенная и разнообразная шоу-программа. Гостей ждали многочисленные сюрпризы: десятки конкурсов и квестов, призы, подарки для пушистых любимцев, ярмарка, где можно было приобрести товары, необходимые любой кошке. Найти занятия по душе смогли и маленькие посетители. Для многих из них "Кэтсбург" стал отличной возможностью весело провести время, знакомясь с другими ребятами на детской площадке или участвуя в активностях от студии "Ералаш". 

12 марта 2020, 13:59

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