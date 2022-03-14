Печаль, слезы, истерика: как звезды прощались с любимой соцсетью

После того, как Роскомнадзор объявил о блокировке популярной соцсети из-за призывов к насилию в отношении россиян, блогеры по всей стране стали прощаться со своими аккаунтами. Для многих звезд такое прощание оказалось очень болезненным, ведь они долгие годы наращивали свою аудиторию и зарабатывали на ней неплохие деньги.
Как рассказал Пятый канал, не обошлось даже без слез и настоящих истерик в Сторис. Так не смогла скрыть расстроенных чувств и без того всегда эмоциональная Ольга Бузова. Поющая ведущая призналась, что плакала, ведь ее аудитория насчитывала 23 миллиона.
Взгрустнул и Егор Крид – музыкант рассказал, что был пользователем "Инстаграма"* с самого детства. Анастасия Ивлеева попыталась спрятать печаль за иронией и грустно призналась, что звалась в соцсети "королевой картошки". Многие другие оказались еще более эмоциональны.
Все крупные блогеры, не желая терять свой хлеб, призвали аудиторию последовать за ними в другие соцсети. Теперь селебрити и простые россияне активно обживают "Телеграм" и "ВКонтакте". Во многих нюансах им еще предстоит разобраться: пользователям придется привыкать к новым интерфейсам, а блогерам – искать новые схемы для заработка.
* в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.