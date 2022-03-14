Билась целых пять минут: У Ольги Бузовой случился припадок в Арабских Эмиратах

У вокалистки Ольги Бузовой случилась беда.

Поющая телеведущая Ольга Бузова, как говорят, зарабатывала огромные деньги в "Инстаграм"*. Светские сплетники подсчитали, что на рекламе в микроблоге знаменитость обогатилась на 55 миллионов рублей. Накануне соцсеть заблокировали в России. Ольга оказалась оторвана от более чем 23 миллионов подписчиков. Теперь знаменитости придется искать новый способ заработка.

Сейчас Ольга Бузова отдыхает в Арабских Эмиратах. На курорт знаменитость отправилась по бартеру – за рекламу в ныне заблокированном "Инстаграме"*. На отдыхе у поющей телеведущей случился припадок – она целых пять минут рыдала на камеру, рассказывая о собственной нелегкой доле. Бузова не может смириться с потерей потенциальных миллионов.

Душераздирающее видео, на котором Ольга бьется в истерике, появилось в ее микроблоге за несколько часов до блокировки соцсети. "Я не хотела показывать свою слабость", – глотая слезы затянула Ольга Бузова на видео. Артистка заявила, что не хочет терять связь с поклонниками. Дескать, за 12 лет ведения страницы фанаты стали для нее главной мотивацией и смыслом жизни. "Мне необходимо делиться своим творчеством с людьми!" – плакалась Ольга.

Также поющая телеведущая приглашала подписчиков присоединиться к каналу в "Телеграм", который она недавно заимела. Поклонникам звезда обещала щедрые подарки, например, телевизор. Пока на канале Ольги Бузовой нет и миллиона подписчиков.

*В соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.

