Милый котик поздравляет с Новым годом и Рождеством – видео

В сети появилось милейшее видео с рыжим котиком. Наряженная в костюм рождественского эльфа рыжая мордашка поздравляет всех зрителей с зимними праздниками!
Хозяева решили, что каждый член семьи должен подготовиться к празднику. Они нарядили елку и выбрали милый костюмчик своему питомцу. Не забыли даже про колпак эльфа — он красуется между пушистых ушек.
Три тысячи зрителей умилились такому малышу и в ответ поздравили рыжего котика. Вот такое милое Рождество и Новый год! "Это слишком мило!", "Уже люблю этого пушистика", "Настоящий Санта-Кот", — написали подписчики канала.