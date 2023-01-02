Киркоров, Басков, Ягудин: кому из звезд Кролик принесет удачу в 2023 году

Наступил Новой 2023 год. Согласно китайскому календарю, символом праздника на этот раз стал Черный водяной кролик или заяц. Как известно, этот милый, пушистый зверек приносит удачу. На Востоке лапка кролика и вовсе считается оберегом.
Вот и звездам российской и зарубежной эстрады может крупно повезти в новом году, особенно тем, кто дружит с Кроликом. "Дни.ру" собрали в праздничном выпуске артистов, у которых наладились отношения с символом года.
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров известен не только как исполнитель хита "Зайка моя". Музыкант держит дома кроликов.
Фигурист Алексей Ягудин очень любит милых зверушек. В программе "Живая Планета" прославленный спортсмен даже помогал детишкам выбрать кролика.
Певица и телеведущая Юлиана Караулова, видимо, настолько любит пушистых комочков, что для съемок в телешоу "Маска" выбрала ля себя образ розового зайчика.
Во втором сезоне одного из самых популярных программ на НТВ снова появился заяц – на сей раз белый и брутальный. Маску носил юморист Тимур Батрутдинов.
Народный артист России Николай Басков, оказывается, любил зайчиков еще в молодости. Певец даже позировал с животными для фотографов.
Впрочем, иностранные звезды в Новом году тоже не будут обделены внимание со стороны Кролика. К примеру, Роберт Дауни-младший со своим знаменитым костюмом кролика может рассчитывать на успех.
Популярная американская актриса Кристин Дэвис, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе" тоже не будет обделена вниманием символа праздника.
Ее коллега по цеху Кейт Хадсон уже давно не просто актриса, а сценарист, режиссер и продюсер. Кто знает, возможно, Кролик принесет звезде творческих успехов.