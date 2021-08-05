Принц Гарри устроил Меган Маркл жестокую подставу

Герцог Сассекский едва не сорвал съемки своей жене. Меган Маркл записывала видео интервью с актрисой Мелиссой Маккарти. Она общалась с ней по видеосвязи и задавала вопросы.
Женщины вели непринужденную беседу, как вдруг в самый неподходящий момент за окном появился принц Гарри и начал жонглировать мячами.
Обе женщины, увидев его, засмеялись. Интервью было на какой-то момент прервано. Потом принц Гарри понял, что происходит, и поспешил удалиться из кадра.
Тем не менее, этот момент не стали вырезать из видео, посчитав его даже забавным. Теперь ролик Меган Маркл набирает просмотры. Возможно, так и было задумано.
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