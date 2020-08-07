"Девочка, с тобой все в порядке?": Бритни Спирс вызвала недоумение странным танцем (видео)

Американская певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте записанный дома ролик. Она предстала в откровенном наряде. На кадрах исполнительница странно двигается. Волосы Бритни Спирс распущены, у нее яркий макияж.
Выражение лица знаменитости фолловеры посчитали потерянным. Они предположили, что певице нужна помощь. Какая именно – они не уточнили. "Девочка, с тобой все в порядке? Я волнуюсь", – высказался один из подписчиков.
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