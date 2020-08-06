Опозорившаяся Боня предалась самолюбованию: Идеальная кожа

Вчера Викторию Боню не высмеял только ленивый за грамматическую ошибку. Знаменитость, которая хотела выразить соболезнования погибшим и пострадавшим в Бейруте, неправильно написала название страны – не Ливан, а Леван. Возможно, инстадиву сбил с толку английский язык. Так или иначе, Боня быстро исправила публикацию.
Не зацикливаясь на неприятных новостях, Виктория решила продолжить демонстрировать кадры, на которых она запечатлена красивая и сексуальная. Недавней публикацией экс-участница проекта "Дом-2" показала фильтр, который разглаживает кожу лица. "Идеальная", – отметила Боня.
Стоит отметить, что Виктория все-таки добилась нескромных комплиментов в свой адрес. Один из поклонников написал: "Если еще и Ева была так хороша, тогда Адам должен быть прощен!". Другие же искренне жалеют, что люди в социальных сетях становятся менее естественнее. "В жизни не такие лица, как в "Инстаграм". Очень жаль", – высказалась подписчица.
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