Опозорившаяся Боня предалась самолюбованию: Идеальная кожа

Виктория Боня сняла для поклонников новое видео, чтобы они могли поразиться ее красоте. Телеведущая продемонстрировала чудеса нового фильтра в "Инстаграм".

Вчера Викторию Боню не высмеял только ленивый за грамматическую ошибку. Знаменитость, которая хотела выразить соболезнования погибшим и пострадавшим в Бейруте, неправильно написала название страны – не Ливан, а Леван. Возможно, инстадиву сбил с толку английский язык. Так или иначе, Боня быстро исправила публикацию.

Не зацикливаясь на неприятных новостях, Виктория решила продолжить демонстрировать кадры, на которых она запечатлена красивая и сексуальная. Недавней публикацией экс-участница проекта "Дом-2" показала фильтр, который разглаживает кожу лица. "Идеальная", – отметила Боня.

Стоит отметить, что Виктория все-таки добилась нескромных комплиментов в свой адрес. Один из поклонников написал: "Если еще и Ева была так хороша, тогда Адам должен быть прощен!". Другие же искренне жалеют, что люди в социальных сетях становятся менее естественнее. "В жизни не такие лица, как в "Инстаграм". Очень жаль", – высказалась подписчица.