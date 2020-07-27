Боня бесконтрольно теряет вес: Не могу есть

Во время карантина Виктория Боня с радостью сообщила, что поправилась на шесть килограммов. Она даже отбивалась от нападок подписчиков, которые упрекали ее в лишнем весе. "Я горжусь своим телом", – говорила телеведущая.
Но сохранить 58 килограммов у звезды "Инстаграм" не получилось. Сейчас у Виктории нет аппетита. Телеведущая даже не может себя заставить есть. За последние несколько дней она похудела на пять-шесть килограммов.
Боня призналась, что находится в тупике. Она не знает, каким образом поправиться. На днях телеведущая испекла порядка 20 блинов и одна их съела. После трапезы Виктория решила прилечь, чтобы еда быстро усвоилась.
Сообщая о проблеме с питанием, Боня нисколько не шутила. Для нее эта тема крайне важна. Поэтому экс-участница "Дома-2" поинтересовалась у поклонников, какими способами можно вернуть аппетит.
Напомним, недавно Виктория Боня ввела в свой организм яд редкой лягушки. Телеведущая уверена, что это вещество очищает организм от токсинов.
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