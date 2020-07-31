"Такие прелестные!": россияне в восторге от "свадебного" кадра Седоковой (видео)

На своей странице в "Инстаграм" звезда опубликовала фото с избранником. В подписи к посту артистка обыграла шутку "это могли бы быть мы, но…". Анна Седокова с иронией заявила, что это ее "самые красивые свадебные фотографии".
Поклонники знаменитости пожелали певице и спортсмену счастья, любви и взаимопонимания. "Такие прелестные! Любви на веки", – приводит комментарий одного из фолловеров Пятый канал.
Популярные темы форума
Азербайджанцы и армяне в Москве
Где найти нормального мужика?
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Лиона = отморозок
Сексизм
Не ревнуем друг друга
Обожаю мулаток
Раздельный отпуск