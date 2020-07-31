"Такие прелестные!": россияне в восторге от "свадебного" кадра Седоковой (видео)

Анна Седокова поделилась забавным фото с возлюбленным – баскетболистом Янисом Тиммой. Таким образом певица подогревает интерес поклонников к предстоящей церемонии бракосочетания.



На своей странице в "Инстаграм" звезда опубликовала фото с избранником. В подписи к посту артистка обыграла шутку "это могли бы быть мы, но…". Анна Седокова с иронией заявила, что это ее "самые красивые свадебные фотографии".

Поклонники знаменитости пожелали певице и спортсмену счастья, любви и взаимопонимания. "Такие прелестные! Любви на веки", – приводит комментарий одного из фолловеров Пятый канал.