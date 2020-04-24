Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры

Карантин звезды проводят по-разному. Ксения Собчак устраивает "разбор полетов" коллегам по цеху и алкогольные вечеринки с супругом. Лиза Боярская с мужем Максимом Матвеевым занялись обустройством дачи, которая стала для супругов спасением от городской суеты.



Звезда шоу-бизнеса, блогер Анна Седокова изолировалась дома, но тоже не теряет времени даром, а приводит в порядок собственное тело.

Как призналась Анна в "Инстаграм", визиты к холодильнику во время карантина не прошли зря, и девушка обнаружила лишние сантиметры и килограммы. Анна Седокова всегда отличалась идеальной фигурой, и сейчас начала бить тревогу по поводу потери контроля над собственным весом.

Как написала звезда на своей страничке, "Карантин – это проверка на прочность". Похоже, время брать себя в руки для Анны уже наступило, и она решилась на активные действия и совершила визит к врачу. Седокова не стала полагаться на всевозможные народные диеты, ведь результат непредсказуем, а доверять свое здоровье нужно только профессиональным докторам.

В Сети начали активно обсуждать Анину аптечку. И судя по содержимому, Седокова хранит там различные БАДы, витаминные комплексы и средства по уходу. Есть и специальный препарат для похудения.

Подписчики обеспокоены тем, что у Анны начались проблемы с весом, и она решила принимать таблетки. Однако другие поклонники уверены, что Анна делает все правильно, и быстро придет в форму без проблем. Седокова продемонстрировала поклонникам содержимое аптечки и рассказала, что уже сейчас следует готовиться к выходу из карантина и заниматься серьезно собственным здоровьем.