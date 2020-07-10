Волочкова предстала с кусторезом в руках (видео)

В ролике, опубликованном в инстаграм-аккаунте балерины, видно, как энергично она работает инструментом. При этом движения Анастасии Волочковой весьма изящны. "Облагородить свой участок самостоятельно всегда приятно", – написала звезда.
Напомним, что танцовщица некоторое время назад отключила комментарии к своим постам. Волочкова устала от нападок хейтеров, которые используют любую возможность, чтобы раскритиковать ее.
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