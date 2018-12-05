Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

Анастасия Волочкова оказалась в числе знаменитостей, пришедших на закрытую премьеру мюзикла "Саша|Alex" – истории первой любви в голографических декорациях. Балерина предстала перед публикой в белой блузке, расстегнутой ровно настолько, чтобы продемонстрировать роскошную грудь, и светлых брюках с лампасами.