Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

Анастасия Волочкова оказалась в числе знаменитостей, пришедших на закрытую премьеру мюзикла "Саша|Alex" – истории первой любви в голографических декорациях. Балерина предстала перед публикой в белой блузке, расстегнутой ровно настолько, чтобы продемонстрировать роскошную грудь, и светлых брюках с лампасами.
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