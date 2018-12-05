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Дек. 5, 2018
просмотры: 123

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

567

Анастасия Волочкова оказалась в числе знаменитостей, пришедших на закрытую премьеру мюзикла  "Саша|Alex" – истории первой любви в голографических декорациях. Балерина предстала перед публикой в белой блузке, расстегнутой ровно настолько, чтобы продемонстрировать роскошную грудь, и светлых брюках с лампасами.

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