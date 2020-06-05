"Кошмар": поющая Бузова крупно опозорилась (видео)

Накануне в официальном ютуб-аккаунте артистки появился клип на ее новую песню "Орбит без сахара". События ролика разворачиваются в будущем. Ольга Бузова в футуристическом образе встречает молодого человека в баре и отправляется с ним на прогулку по городу.
Клип собрал множество негативных отзывов. Пользователи заявили, что телеведущая использовала специальные программы по обработке голоса. "Голоса родного нет – сплошной автотюн. Я тоже так спеть могу", "Кошмар! Даже музыкой не назовешь", – выразили мнение комментаторы.
Поклонники заступились за своего кумира. По их мнению, песня и клип удались. "Отличная песня! Приятный голос. Клип шикарный", "Мне песня понравилась! Много работает, есть плоды", "Ни одна звезда русская шоу-бизнеса не сравнится с ней. Она лучшая", – поддержали Ольгу Бузову пользователи.
Популярные темы форума
Умные есть? 🧐
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
Зачем Путин меняет Конституцию?
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Самый некрасивый политик
Пара вопросов про армию
От девушки пахнет потом
Всё таки кто тут осведомительница
Хотите жить в Европе?