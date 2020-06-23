Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Вторник
23 июня
Лента новостей
09:52
Эксперт рассказал о тонкостях использования кондиционера в доме
09:39
Могут перерасти в рак: врач об опасности кондилом
09:25
"У нас серьезные проблемы!": покинувший Россию Крутой сделал заявление
09:21
Путин нашел в фотоархиве подмосковного музея снимок отца
08:43
После развода Асмус заберет у Харламова элитную недвижимость
08:42
В одном из каналов Москвы нашли тело темнокожего мужчины
08:33
Зеленский отверг идею поездки в Москву на парад Победы
07:50
В России для всех школьников с 1-го по 4-й класс ввели бесплатное питание
07:37
В России предложили сделать доставку лекарств бесплатной
06:03
Ходченоква напугала народ худобой
04:01
Кейт Миддлтон нарядила детей в дешевую одежду для фото
02:00
Дочь Галкина и Пугачевой устроила модный показ
00:21
Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 июня 2020 года
22:04
Лукашенко обратился к военным на фоне массовых протестов в Белоруссии
21:58
Элджей похвастался штрафами за превышение скорости
21:50
Алсу сообщила о тяжелом диагнозе ребенка: Не могу спокойно спать!
21:27
Экономист назвал четыре способа накопить на большую пенсию
21:24
Известная поэтесса дала очевидный совет "жизнерадостному пьянице" Ефремову
20:44
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания
20:34
Лукашенко рассказал об отсутствии демократии
20:10
Экс-возлюбленный Виктории Бони борется за свою жизнь: Превратился в скелет!
19:33
Блюменкранц и Левченко из "Дома-2" назначили день свадьбы
19:04
Меньшова показала сменившего имидж 22-летнего сына
18:28
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
18:24
Эксперт назвал сроки новой пенсионной реформы в России
18:16
"Увидела кровь и застонала": Пьеха о насаженной на мощное копье подруге
18:05
В Подмосковье молодой человек выжил после удара молнии
17:51
Алексей Кравченко поведал о поспешной свадьбе и неудавшемся браке: Это было все очень болезненно
17:39
Зеленский о доверии Путину: Не было времени
17:20
Асмус и Харламов объявили о разводе
17:16
Единственная дочь об отношениях Задорнова с молодой женой: Любил до самой смерти
17:15
Победительница "Холостяка" планирует свадьбу: "Она будет на Гавайях"
17:00
Голикова сообщила о продлении масочного режима до зимы
16:47
Политолог заявил об обрушении рейтинга Лукашенко перед выборами
16:46
46-летняя экс-возлюбленная рыжего из "Иванушек" показала народу прелести
16:41
Падение парапланеристов в Сочи попало на видео
16:36
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
16:36
Лиза Кудроу рассказала о спецвыпуске "Друзей": Мы не будем играть наших персонажей
16:31
Составлен прогноз о старте туристического сезона в России
16:09
Исхаков впервые высказался о разводе с Гагариной: Мы больше не живем вместе
15:58
"Хочу объясниться!": забросившую могилу мужа-самоубийцы Рынскую заклеймили позором
15:54
Меган Маркл и принц Гарри пошли наперекор королеве
15:44
"Я была готова": бывшая жена Цыганова сообщила о смерти матери
15:10
"Хватит позорить известную фамилию!": Казаченко досталось за пляски на костях Норкиной
15:06
Сын ответил на вопрос о болезни Боярского
14:42
57-летняя Айдан Шенер из сериала "Королек – птичка певчая" облачилась в бикини: Мне нечего стесняться
14:29
Ждет ребенка: Навка сдала с потрохами ведущую Первого канала
14:23
Россиянин сжег бывшую возлюбленную из-за квартиры
14:22
Появились новые подробности смерти 18-летней русской миллионерши на Бали
14:14
Продюсеры возобновляют съемки третьего сезона турецкого сериала "Ветреный"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Хватит позорить известную фамилию!": Казаченко досталось за пляски на костях Норкиной
Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами
18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
Оторвался тромб: рыдающие поклонники несут цветы умершему Лазареву
"На себя не похожа!": изменившаяся Пугачева вызвала оторопь
Достающие тело замурованного ребенка спасатели попали на видео
Видео
Путин нашел в фотоархиве подмосковного музея снимок отца

Путин нашел в фотоархиве подмосковного музея снимок отца

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Путин посетил парк "Патриот", где в музее "Дорога памяти" ознакомился с виртуальным фотоархивом. В базе сохранились изображения десятков миллионов фронтовиков, тружеников тыла и блокадников.
прочитано 258 раз

Впервые президент рассказал о прошлом своей семьи в 2015 году. В статье, посвященной 70-летию победы, он подробно описал, как и где воевал его отец. Также политик поделился воспоминаниями матери о блокаде и гибели старшего брата.

ПО ТЕМЕ

Ветеран ВОВ вручил Путину странный конверт

Дед Владимира Путина работал вместе с Владимиром Лениным и затем с Иосифом Сталиным. Об этом президент рассказал также несколько лет назад. Несмотря на высокие должности родителя, отец политика после войны служил в охране вагоностроительного завода, а позже стал мастером.

Парк "Патриот" открыли в 2014 году. Он работает в качестве культурной площадки для мероприятий, которые проходят под патронажем Вооруженных сил Российской Федерации.

Автор: 23 июня 2020, 09:21 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Бессмертный полк" 2020 – уникальные фото растрогали до слез

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко обратился к военным на фоне массовых протестов в Белоруссии
Зеленский о доверии Путину: Не было времени
Лукашенко рассказал об отсутствии демократии
Политолог заявил об обрушении рейтинга Лукашенко перед выборами

Шоу-бизнес

Алсу сообщила о тяжелом диагнозе ребенка: Не могу спокойно спать!
Известная поэтесса дала очевидный совет "жизнерадостному пьянице" Ефремову
Экс-возлюбленный Виктории Бони борется за свою жизнь: Превратился в скелет!
Блюменкранц и Левченко из "Дома-2" назначили день свадьбы

Проишествия

Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания
18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Асмус и Харламов объявили о разводе

Супруги прожили в браке семь лет
Шоу-бизнес

Оторвался тромб: рыдающие поклонники несут цветы умершему Лазареву

Слезы мешают говорить
Шоу-бизнес

Экс-возлюбленный Виктории Бони борется за свою жизнь: Превратился в скелет!

Мужчина сильно похудел

Шоу-бизнес

"Хватит позорить известную фамилию!": Казаченко досталось за пляски на костях Норкиной

Бесстыдство зашкаливает

Гороскоп

Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+