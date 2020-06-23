Путин нашел в фотоархиве подмосковного музея снимок отца

Впервые президент рассказал о прошлом своей семьи в 2015 году. В статье, посвященной 70-летию победы, он подробно описал, как и где воевал его отец. Также политик поделился воспоминаниями матери о блокаде и гибели старшего брата.
Дед Владимира Путина работал вместе с Владимиром Лениным и затем с Иосифом Сталиным. Об этом президент рассказал также несколько лет назад. Несмотря на высокие должности родителя, отец политика после войны служил в охране вагоностроительного завода, а позже стал мастером.
Парк "Патриот" открыли в 2014 году. Он работает в качестве культурной площадки для мероприятий, которые проходят под патронажем Вооруженных сил Российской Федерации.
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