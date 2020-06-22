Ветеран ВОВ вручил Путину странный конверт

Один из ветеранов Великой Отечественной войны вручил президенту России Владимиру Путину конверт, содержание которого неизвестно. Это произошло перед церемонией возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Путин пообщался со многими ветеранами и пожал руку каждому из них. Конверт он положил в карман пиджака.



