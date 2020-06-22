Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Понедельник
22 июня
Лента новостей
13:53
"Мы с мужем просто разные": Анита Цой оказалась на грани развода
13:43
"Надо жить дальше": Бородина об уходе мужа
13:33
Врач рассказала о неожиданной опасности аспирина
13:28
Отец ребенка звезды сериала "Две судьбы" Екатерины Семеновой скончался из-за проблем с сердцем
13:26
Друг Петросяна попал в передрягу: Крови выпито много
13:25
"Болезни не было": помолодевшую на 30 лет Бабкину распекли за пластику под видом коронавируса
13:15
Ветеран ВОВ вручил Путину странный конверт
13:02
Подмосковная консьержка оказалась телефонным террористом
12:56
Мария Порошина впервые за долгое время показала младшего сына: Богатырь
12:54
Тяжело переживающий разрыв с Кридом Тимати хочет отомстить
12:54
"Старая хабалка": Гузееву ткнули лицом в грязь за пропитую красоту
12:18
В Нью-Йорке из-за протестов решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
12:10
Пегова сравнила себя с лох-несским чудовищем: Костюм – бомба!
12:09
Джигана назвали причастным к болезни сына
12:09
"Тупая ***": дочь Ефремова влепила Боне за отца
11:59
Дерматолог рассказала о мерах безопасности при появлении новых родинок
11:54
Названа самая популярная среди россиян электронная госуслуга
11:33
Решетову обвинили в меркантильности после ссоры с матерью Тимати: Восстание наложницы
11:30
Добронравов сообщил об очередном переносе финала "Сватов"
11:18
Коронавирус способен вызывать помутнение разума
11:15
Сергей и Андрей Григорьевы-Апполоновы о непристойных предложениях, каминг-ауте и бисексуальности
11:12
Продюсеры сериала "Вампиры средней полосы" избавятся от сцен с Ефремовым
11:03
"Самое лучшее случается неожиданно": Бузова заинтриговала россиян
10:57
Обнаружена связь между группой крови и тяжестью заболевания коронавирусом
10:51
Устроивший смертельное ДТП Ефремов мог сесть в тюрьму раньше
10:35
Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 600 зараженных
10:29
В Великобритании лебедь умерла из-за разбитых вандалами яиц
10:23
Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
10:11
Во сколько обойдется вдове Кобзона лечение от вируса
10:10
Больше не топ: Билана лишили самого дорогого
10:08
Коронавирус установил новый рекорд по числу зараженных в мире
09:59
Умерла 30-летняя чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета
09:51
Оторвался тромб: рыдающие поклонники несут цветы умершему Лазареву
09:25
У попавшей в реанимацию Булановой обнаружили инсульт
09:22
"Отказали все органы": Бабкина оказалась на волосок от смерти
08:59
"Аморалка!": Семина плюнула в лицо бессовестной Федосеевой-Шукшиной
08:41
Стало известно о прибавлении в семье Пугачевой
08:31
Иммунолог назвал сроки возникновения второй волны COVID-19 в России
06:03
"Трудовой день": Волочкова раскорячилась в зале
04:01
Вареники: Бледанс показала операцию по увеличению губ
02:03
Садальский в шапочке из фольги высказался о мозгах и сердце
00:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 июня 2020 года
22:05
Хвастливым украинцам пригрозили ответным ударом
20:00
"С юридической точки зрения": неожиданное заявление Путина о принадлежности Крыма
18:02
В Петербурге подростки сломали нос беременной женщине
17:59
Дочь Ивана Урганта сравнили с Ким Кардашьян
17:57
"Уральские пельмени" засудили Сергея Нетиевского
17:23
18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
17:12
Айза собралась замуж за Олега Майами
16:50
"Свадьбу Топурии вел бесплатно": Галкин огласил свой ценник в прямом эфире
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы
Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами
18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
"На себя не похожа!": изменившаяся Пугачева вызвала оторопь
Достающие тело замурованного ребенка спасатели попали на видео
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал постельный снимок
Политика

Ветеран ВОВ вручил Путину странный конверт

прочитано 301 раз

Один из ветеранов Великой Отечественной войны вручил президенту России Владимиру Путину конверт, содержание которого неизвестно. Это произошло перед церемонией возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Путин пообщался со многими ветеранами и пожал руку каждому из них. Конверт он положил в карман пиджака.


Автор: 22 июня 2020, 13:15 Источник: Телеканал "Царьград" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Путин ответил на вопрос о выдвижении на пост президента в 2024 году
Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами
Путин о впечатлениях от операции на сердце: Не для слабонервных
Лукашенко заявил о попытках "раскачать ситуацию" в Белоруссии из-за рубежа

Шоу-бизнес

"Мы с мужем просто разные": Анита Цой оказалась на грани развода
"Надо жить дальше": Бородина об уходе мужа
Друг Петросяна попал в передрягу: Крови выпито много
Тяжело переживающий разрыв с Кридом Тимати хочет отомстить

Проишествия

18-летняя миллионерша из России разбилась на мотоцикле
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Надо жить дальше": Бородина об уходе мужа

Девушка считает, что нужно полюбить себя

Шоу-бизнес

Друг Петросяна попал в передрягу: Крови выпито много

Звезду атаковали коллекторы
Шоу-бизнес

Тяжело переживающий разрыв с Кридом Тимати хочет отомстить

На артиста подают в суд
Шоу-бизнес

"Тупая ***": дочь Ефремова влепила Боне за отца

Девушка в бешенстве от слов теледивы

Гороскоп

Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+