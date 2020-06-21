Достающие тело замурованного ребенка спасатели попали на видео

Следователи продолжают расследование, которое было начато по факту бесследного исчезновения 12-летнего мальчика в Астраханской области. Дело возбуждено по статье "Убийство".
Тело ребенка нашли замурованным в бетон под полом дома его старшего брата. Останки несчастного извлекли спасатели. Их работу сняли на видео. На записи видно, что специалистам приходится применять строительные инструменты для того, чтобы раскрошить бетон.
В совершении преступления подозревают мать мальчика. По версии обвинения, во время ссоры она убила ребенка гантелей, а чтобы скрыть следы своего преступления – замуровала тело в бетон. Позже, чтобы отвести от себя подозрения, 56-летняя женщина вместе с мужем обратилась в полицию. Она заявила, что ее сын ушел в школу и бесследно исчез.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Ефремов - наркоман!!!
Жила с мужем и его проституткой
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Хочу работать
Вот и открылась правда!