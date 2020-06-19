В Чите трехлетний ребенок случайно утопил машину с мужчиной внутри

Трехлетний ребенок случайно утопил автомобиль, в котором остался 51-летний мужчина. Инцидент произошел на озере Кенон.
Малыш находился в машине вместе с двумя мужчинами, которые находились на заднем сиденье. Он случайно завел автомобиль, из-за чего тот поехал прямо в озеро. Ему и одному из мужчин удалось спастись, однако третий пассажир пошел ко дну вместе с машиной. Следователи проводят проверку по факту случившегося.
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