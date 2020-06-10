Внук Юдашкина восхитил россиян модельной внешностью (видео)

Фолловеры наследницы дизайнера пришли в восторг от модельного таланта ребенка. Он очень фотогеничен. Аркаша на снимках запечатлен вполоборота на фоне бассейна. Выражение лица на всех фото у него разное.
Подписчики отметили, что ребенок похож на Валентина Юдашкина. Они не остались равнодушными и к рыжим кудрям Аркадия, передает Пятый канал.
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